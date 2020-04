Die Unternehmensinsider langen in Sachen Aktienkäufe weiterhin kräftig zu. Sie liegen derzeit in etwa auf dem Niveau aus dem Oktober 2008. Damals hatte sich der DAX vom Top auf etwa 4.000 Punkte halbiert, fand sein Tief jedoch erst im März 2009 bei 3.600 Punkten. Natürlich wissen auch die Insider nicht, ob sie das Tief bekommen. Es ist ihnen letztlich auch egal. Zweieinhalb Jahre später summierte sich das Plus dieser Käufe auf durchschnittlich 77 Prozent. In jüngster Zeit sind uns weitere Insiderkäufe ins Auge gefallen. Im Fokus standen hier Titel wie RWE, Fresenius, Krones, Brenntag, Dt. Konsum Reit und Indus Holding. Es kann durchaus lohnenswert sein, in diesen Phasen den Insidern zu folgen. Dabei geht es nicht um den kurzfristigen, sondern den mittel- bis langfristigen Trend. Welche Indikationen gibt es sonst noch, an denen sich Anleger orientieren können?

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, US0378331005

