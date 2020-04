Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen waren erneut französische Emittenten am Primärmarkt tätig, so Matthias Melms, CIIA, CCrA bei NORD/LB.Insgesamt drei Covered Bonds im Gesamtvolumen von EUR 4,75 Mrd. seien dabei begeben worden. Während in der vergangenen Woche noch Crédit Agricole und Crédit Mutuel den Reoffer Spread bei Buchöffnung festgesetzt hätten, habe CFF am Montag den Spread im Laufen des Bookbuilding-Prozesses eintighten können. ...

