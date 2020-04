08.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hält sich heute in einem leicht fallenden Gesamtmarkt relativ gut: 111,50 EUR - Plus 1,27% - DAX Minus -0,94%. sieht doch schon mal nicht schlecht aus. die 120,00 EUR sind eigentlich zum Greifen nah, wenn der Markt nochmal einen Schwung nach oben nimmt. Aber wie geht es am Gesamtmarkt weiter? Die Diskussionen um beginnende Lockerungen der Pandemiemaßnahmen in Österreich, Italien, Spanien und einigen anderen Ländern tun dem Markt gut - die Zahlen aus den USA machen aber klar: Das Schlimmste muss noch nicht vorbei sein. Es wird wohl auch noch leichtere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...