Berlin (ots) - PlusDental ist ein junges Unternehmen, das seit 2018 mit einer transparenten Möglichkeit der Zahnkorrektur am Markt ist. Dessen Dental-Labor verfügt über eine der größten 3D-Drucker-Flotten in Deutschland. Diese hat das Unternehmen am 30. März so umfunktioniert, dass es sie zur Produktion von Schutzvisieren für medizinisches Personal nutzen kann. Die Schutzvisiere gibt PlusDental kostenlos an medizinische Einrichtungen ab, die diese dringend benötigen. In nur wenigen Tagen konnte das Unternehmen so über 2000 Schutzvisiere produzieren und an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Praxen verschicken, um infizierte Covid-19-Patienten bestmöglich behandeln zu können. In der Charité Berlin, dem Klinikum Hanau und vielen weiteren medizinischen Einrichtungen sind die Visiere bereits täglich im Einsatz.Plus Dental produziert ausschließlich mit freiwilligen Helfern aus dem eigenen Team in Nacht- und Wochenendschichten. Auch über Ostern soll die Produktion weiterlaufen, damit hilfsbedürftige Einrichtungen in der darauffolgenden Woche die Schutzvisiere erhalten können. Am Mittwoch hat PlusDental einen zusätzlichen industriellen 3D-Drucker in Betrieb genommen und kann so seine Produktionsmenge von derzeit mehreren hundert Schutzvisieren am Tag nochmals steigern. So ist das Unternehmen in der Lage, noch deutlich mehr medizinische Einrichtungen kostenlos auszustatten.Hier finden Sie einen Artikel aus dem PlusDental-Magazin zum Thema: https://magazin.plusdental.de/plusdental-schutzmasken/ (https://magazin.plusdental.de/plusdental-schutzmasken/)Kontakt für Anfragen:schutzmaske@plusdental.dePressekontakt:PlusDentalCoco MeurerCoco.meurer@plusdental.deOriginal-Content von: Plus Dental, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143382/4567369