Düsseldorf (ots) - Gemeinsam helfen: Mit einer Fundraising-Kampagne auf drk.de/qvc (http://www.drk.de/qvc) möchte QVC zusammen mit seinen Kunden, Mitarbeitern, Partnern und allen hilfsbereiten Menschen den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen. Zusätzlich spendet das Handelsunternehmen 50.000 Euro an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das unter anderem an der Entwicklung von Testmethoden, Medikamenten und Impfstoffen bei Covid-19 arbeitet.Außergewöhnliche Zeiten bedürfen des Zusammenhalts und der Unterstützung aller. Um die Kräfte einer breiten Community zu bündeln, startet Versandhändler QVC am 8. April eine zentrale Fundraising-Aktion auf drk.de/qvc (http://www.drk.de/qvc). Ziel ist es, gemeinsam bis voraussichtlich Ende April die maximale Spendensumme von 75.000 Euro zu erreichen, um die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) während der Corona-Krise zu unterstützen. Dafür hat QVC als Fundraising-Ziel 25.000 Euro festgesetzt und legt als Unternehmen für jeden gespendeten Euro zwei weitere oben drauf. Aufgerufen zur Teilnahme an der Aktion wird übergreifend auf allen QVC Kanälen - von TV über den Webshop bis hin zu Social Media. "Uns als Unternehmen ist es wichtig, jene zu unterstützen, die von der Ausbreitung des Virus besonders betroffen sind", sagt Mathias Bork, CEO von QVC in Deutschland. "Das DRK setzt mit seinem speziellen Nothilfefonds genau dort an - bei der Fürsorge und Betreuung von älteren und bedürftigen Menschen. Außerdem werden durch bundesweit eingesetzte mobile Arztpraxen und Fiebermessstationen Kliniken und das Gesundheitssystem entlastet."Forschung an COVID-19: 50.000 Euro als Direkthilfe für das DZIFZusätzlich spendet QVC 50.000 Euro direkt an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (dzif.de (https://www.dzif.de/de) ). Das Zentrum forscht unter anderem mit Hochdruck an der Entwicklung von Testmethoden, Medikamenten und Impfstoffen, um die Ausbreitung des Coronavirus schnellstmöglich einzudämmen.Das DZIF ist ein Zusammenschluss von insgesamt 35 Forschungseinrichtungen an sieben Standorten, die über ganz Deutschland verteilt sind. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Braunschweig und ist für die Verwaltung und Koordination aller Forschungsförderungsmaßnahmen zuständig.Füreinander und miteinander wichtiger denn jeVerantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und zu unterstützen gilt bei QVC national wie international. Die Aktionen in Deutschland sind daher Teil der füreuchda-Kampagne, die QVC International in seinen vier Märkten kurzfristig für seine Kunden und Community ins Leben gerufen hat. Zu QVC International zählen die Märkte in Deutschland, Großbritannien, Italien und Japan.Über QVCMillionen Shoppingbegeisterte treffen bei QVC jeden Tag auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. QVC steht für Entdeckerfreude und besonders starke Beziehungen. Kunden werden täglich auf eine spannende Reise durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten mitgenommen.Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 13 Fernsehkanälen, die rund 380 Millionen Haushalte erreichen. Dazu kommen zahlreiche Webseiten und Social-Media-Plattformen. Insgesamt hat QVC 17.400 Mitarbeiter.In Deutschland startete QVC 1996 und wurde schnell zum Marktführer in seiner Branche. Rund 3.000 Mitarbeiter an vier Standorten (Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum, Kassel) schaffen ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das von drei TV-Kanälen (QVC, QVC Zwei, QVC Style) über einen Onlineshop und alle relevanten Apps bis hin zu Social-Media-Plattformen reicht.Weitere Informationen: corporate.qvc.com (http://corporate.qvc.com/), unternehmen.qvc.de (http://unternehmen.qvc.de/)QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der außerdem HSN, zulily und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail Group") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings (Third Way to Shop®) - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt. Neben der Nr. 1 im Video-Commerce ist die Qurate Retail Group unter den Top 10 der E-Commerce-Versandhändler in Nordamerika (laut Internet Retailer) sowie führend im Mobile- und Social-Commerce. QVC und Q sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: qurateretailgroup.com (//qurateretailgroup.com)- Webshop: QVC.de (https://www.qvc.de/)- Newsroom: Unternehmen.QVC.de/Newsroom (https://unternehmen.qvc.de/Newsroom/)- Beauty Blog: QVCBeauty.de (https://beautyblog.qvc.de/)- Kitchen Blog: QVCLieblingskueche.QVC.de (http://qvclieblingskueche.qvc.de/)- Facebook: @meinQVC (https://www.facebook.com/meinQVC) und @QVCNEXT (https://www.facebook.com/QVCNEXT/)- Instagram: @qvcdeutschland (https://www.instagram.com/qvcdeutschland/) und @qvcbeautydeutschland (https://www.instagram.com/qvcbeautydeutschland/)- Twitter: @WirsindQVC (https://twitter.com/WirsindQVC) und @QVCNEXT (https://twitter.com/qvcnext) Pressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/3007-5893Katrin_Lange@QVC.comQVC Handel S.à r.l. & Co. KGMarielle BergmannTel.: 0211/3007-5016Marielle_Bergmann@QVC.comOriginal-Content von: QVC Handel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6333/4567468