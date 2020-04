Das ambitionierte Management von Varta (WKN: A0TGJ5) bastelt weiter an der Wachstumsstory. Der Kurs hat sich abgekühlt - wie steht es um den Wert?

Der Konzernumsatz stieg gemäß Ende März vorgelegter Zahlen 2019 um ein Drittel auf 362 Millionen Euro: Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich fast auf knapp 98 Millionen Euro. Nach Steuern bleiben den Aktionären 50,5 Millionen Euro.

Ähnlich rasant wird es weitergehen: Für 2020 werden Konzernerlöse in einem Korridor von 780 bis 800 Millionen Euro erwartet. Das EBITDA soll sich nochmals kräftig steigern auf 175 bis 185 Millionen Euro. Dieser Effekt wird allerdings zu einem wesentlichen Teil am umsatzstarken Konsumbatterien-Geschäft der gleichnamigen Sparte liegen, das bald in den Varta-Konzern integriert werden wird.

300 Millionen Euro werden in 2020 investiert

Vor exakt einem Jahr berichtete ich erstmals von Varta. Seitdem hat der Vorstand das Wachstum angekurbelt und eine Kapazitätsvervielfachung der Produktion seiner wiederaufladbaren Mini-Batterien angekündigt.

