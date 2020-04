Freyburg an der Unstrut (ots) - Bei der Rotkäppchen Nacht der Chöre sorgt Deutschlands beliebteste Sektmarke jährlich für besondere Momente beim gemeinsamen Singen. Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht möglich, zusammen zu kommen und gemeinsam zu singen. Daher möchte Rotkäppchen mit der Aktion "Einfach Singen!" gemeinsam mit dem diesjährigen Paten der Nacht der Chöre, dem erfolgreichen Singer-Songwriter Johannes Oerding, sowie dem musikalischen Leiter Dieter Falk, ganz Deutschland digital zum Singen motivieren. Die erste Aktion der Kampagne startet heute: Kreative Sängerinnen und Sänger, die allein, zu zweit oder als Chor auch in Zeiten von sozialer Distanz Wege zum gemeinsamen Singen finden, sind aufgerufen, Videos zu posten, wie sie die aktuelle Zeit mit einem Song von Johannes Oerding verschönern.Ob die digitale Chor-Probe oder das virtuelle Live-Konzert - die Kreativität beim gemeinsamen Singen trotz derzeit nötiger Distanz beeindruckt. "Wir glauben, dass Singen gerade in dieser herausfordernden Zeit Zuversicht und Freude spendet. Und sind begeistert von der Kreativität, mit der so viele Hobbysängerinnen und -sänger für etwas Ablenkung von der aktuellen Situation sorgen", so Sänger Johannes Oerding, der zusammen mit Dieter Falk und Rotkäppchen zu "Einfach Singen!" aufruft. Neben dem heute startenden Aufruf sind weitere Maßnahmen wie Videotutorials und ein virtuelles Meet & Sing mit Johannes Oerding geplant. "Wir freuen uns schon sehr auf die verschiedenen Aktionen. Besonders gespannt bin ich auf die kreativen Ideen rund ums distanziert-gemeinsame Singen in diesen Zeiten", erzählt Johannes Oerding.Kreativität und Spaß sind gefragt"Rockt ihr alleine das Haus oder habt ihr das Duett mit eurem Ehepartner inzwischen perfektioniert? Habt ihr die Online-Chorprobe eingeführt oder verabredet euch regelmäßig per Videocall zum Singen mit euren Freunden? Egal wie und mit wem, filmt euch beim Singen und Musizieren - ganz gleich, wie die Qualität ist. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt und dass es sich um einen Song von Johannes Oerding handelt", so Musikexperte Dieter Falk. Die Teilnahme ist einfach: auf Facebook ein maximal einminütiges Video mit einem Johannes Oerding-Song bis zum 30. April 2020 in den Kommentaren posten oder auf Instagram mit dem Hashtag einfachsingen versehen und @rotkaeppchensekt vertaggen. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Dieter Falk und Johannes Oerding zusätzlich zur Rotkäppchen Nacht der Chöre in dieser besonderen Zeit ein Zeichen für das Singen zu setzen - mit "Einfach Singen!" wollen wir eine Plattform hierfür bieten", erklärt Cathrin Duppel, Marketing Director Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien. "Besondere Ideen stellen wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen vor."Darüber hinaus gibt es auch etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern werden 10 × 2 Eintrittskarten inklusive Reisekostenzuschuss und Unterkunft für die Rotkäppchen Nacht der Chöre 2020 sowie 20 Rotkäppchen Überraschungspakete verlost.Bereits seit 2018 bringt Rotkäppchen Menschen in Deutschland zum Singen: mit derRotkäppchen Nacht der Chöre, die in diesem Jahr am 14. November in Freyburg (Sachsen-Anhalt) stattfinden wird. Gemeinsam mit dem Paten und Top Act der Rotkäppchen Nacht der Chöre, Johannes Oerding, und dem musikalischen Leiter Dieter Falk entstand die Idee zu "Einfach Singen!", um die Zeit zuhause mit Musik und Gesang zu beleben.Bildmaterial: Hochauflösendes Bildmaterial zur freien Verwendung unter Angabe des Copyright-Hinweises steht Ihnen hier (http://www.pr-manufaktur.de/datenaustausch/RK_EinfachSingen_Text-Bild-Bewegtbild.zip) zum Download zur Verfügung. Hier finden Sie das auch das Aufrufvideo von Johannes Oerding und Dieter Falk.Pressekontakt:Rasch PR-Manufaktur GmbHSandra NolteTelefon: +49 40 87 87 919-25sandra.nolte@pr-manufaktur.deRödingsmarkt 5220459 HamburgOriginal-Content von: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50998/4567490