Wien (www.anleihencheck.de) - Auch gestern waren wieder vorwiegend IG-Corporate-Emittenten am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Akzo Nobel habe eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS+165 BP (10J) emittiert. Ebenso hätten Syngenta (EUR 500 Mio., MS+365 BP, 6J), Veolia Environment (EUR 700 Mio., MS+130 BP, 8J), ENBW (EUR 500 Mio., MS+90 BP, 5J) und Bouygues (EUR 1 Mrd., MS+125 BP, 8,25J) jeweils eine Senior-Anleihe gepreist. Toyota sei zudem mit einer Multitranche-Anleihe am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv gewesen (A: EUR 750 Mio. bei MS+185 BP, 2J; B: EUR 500 Mio. bei MS+220 BP, 4,5J; C: EUR 500 Mio. bei MS+235 BP, 7,5J). Die Deutsche Bahn habe eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS+115 BP (20J) platziert, EDP habe eine EUR 750 Mio. Green Anleihe bei MS+180 BP (5J) gepreist und SSE habe eine Dualtranche-Anleihe (EUR 1,1 Mrd.; 5J/10J) begeben. ...

