FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Voestalpine auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das bevorstehende zweite Kalenderquartal dürfte für die Stahlbranche sehr herausfordernd werden, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Voestalpine treffe aber rasch wichtige Maßnahmen, indem Kosten und Investitionsbudget gesenkt würden./ajx/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 06:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000937503

