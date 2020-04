Die Deutsche Bank gilt als größter Gläubiger von Donald Trump. Seit 1998 hat sie Kredite im Volumen von rund zwei Milliarden Dollar an Trump und seine Unternehmen vergeben. Zum Beginn seiner Amtszeit stand der US-Präsident bei der Großbank noch mit 350 Millionen Dollar in der Kreide. In der Krise droht die Geschäftsbeziehung zum US-Präsidenten einmal mehr zum Problem zu werden.Bereits in den vergangenen Jahren versuchten die Demokraten die Deutsche Bank zur Herausgabe von Unterlagen über Trump und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...