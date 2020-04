Cartier Resources liefert erneut hochgradige Bohrergebnisse für sein Chimo Mine-Projekt ab und entdeckt eine weitere Mineralisierungszone. Die Aktie bleibt auf dem aktuellen Niveau ein Schnäppchen.

Neue Ressourcenschätzung und PEA auf dem Plan

Bei Cartier Resources M (0,10 CAD | 0,05 Euro; CA1467721082) geht es derzeit "Schlag auf Schlag" hatten wir gestern geschrieben. Aktuell wertet man die bestehenden Bohrergebnisse noch aus und arbeitet zudem an einer Ressourcenschätzung für den Bereich "North Gold Corridor" und "South Gold Corridor" auf der historischen Chimo Mine. Bisher verfügt Cartier mit der im Dezember 2019 vorgelegten Ressourcenschätzung für den zentralen Gold-Korridor über 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie "indicated" eingestuft wurde. Mit der neuen Schätzung sollte man komfortabel die Marke von 1 Mio. Unzen überschreiten. Selbst eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), ...

