HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach vorläufigen Zahlen und einem zurückgenommenen Ausblick von 86 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Letzteres sei nicht überraschend, weil Henkel die Folgen des Coronavirus im Ausblick nicht berücksichtigt habe, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen für 2020 und 2021 nochmals. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte das untere Ende der bisherigen Prognosespanne aber wohl nicht dramatisch unterbieten./bek/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

