BERLIN (Dow Jones)--Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat Hans-Jürgen Brick zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Brick, der bislang Mitglied der Hauptgeschäftsführung war, übernahm diese Funktion bereits am 1. April und werde sie bis zum 31. Dezember 2024 innehaben, teilte Amprion mit. Außerdem wurden Peter Rüth zum Finanzvorstand und Klaus Kleinekorte zum Technischen Vorstand Chief berufen.

Das Dortmunder Unternehmen will in den kommenden zehn Jahren mehr als 15,2 Milliarden Euro in seine Netze investieren. "Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist es wichtig, unser Energiesystem klimafreundlich, sicher und kostengünstig weiterzuentwickeln", betonte CEO Brick. Auch wenn andere Themen mit Blick auf die Corona-Pandemie drängender seien, "die Frage, wie die Dekarbonisierung 'made in Germany' gelingt, bleibt relevant."

April 08, 2020 07:15 ET (11:15 GMT)

