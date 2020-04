Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma hat die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weltweit mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Wir sind uns der intensiven Herausforderungen bewusst, mit denen Patienten und unsere klinischen Prüfer und Institutionen aufgrund der COVID-19-Krise konfrontiert sind. Um es unseren kooperierenden klinischen Forschungszentren zu ermöglichen, der Reaktion auf die Pandemie Priorität einzuräumen, werden wir die Adagloxad Simolenin GLORIA Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) Phase-3-Studie, die Einschreibung für laufende klinische Studien der Phase 1/2 und die Aktivierung neuer Forschungszentren für drei Monate aussetzen.Wir arbeiten mit unseren klinischen Forschungseinrichtungen zusammen, um das Management der derzeit aufgenommenen Patienten zu optimieren, einschließlich der Einführung einer Fernüberwachung, wo immer dies möglich ist. Auf der Grundlage des Feedbacks unserer leitenden Prüfärzte schlagen wir außerdem eine Änderung unserer Adagloxad Simolenin GLORIA TNBC Phase-3-Studie vor, die Visiten im Rahmen der Studie erheblich rationalisieren würden.Andere OBI-Produkte, die sich in klinischen Studien der Phase 1/2 (OBI-888, OBI-999 und OBI-3424) befinden, sind ebenfalls von den globalen Beschränkungen an klinischen Standorten aufgrund der COVID-19-Pandemie betroffen. Die Möglichkeit zur Wiederaufnahme dieser Studien wird laufend überwacht."Wir werden weiterhin mit unseren Standorten und den kooperierenden klinischen Forschungsorganisationen zusammenarbeiten, um die Auswirkungen auf die Rekrutierungs- und Zeitvorgaben zu minimieren, da alle Programme von OBI Pharma auf die Verbesserung der Versorgung von Krebspatienten ausgerichtet sind", sagte Tillman Pearce, MD, Chief Medical Officer von OBI Pharma."OBI Pharma ist bewusst, dass jeder weltweit von dieser Krisensituation betroffen ist, und dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, den Patienten, den Forschern, den Institutionen und den kooperierenden Organisationen zugute kommen, die sich für eine Zusammenarbeit mit uns zum Wohle der Krebspatienten entschieden haben", erklärte Dr. Pearce weiter.Informationen zu OBI Pharma, Inc.OBI Pharma verfügt über ein vielfältiges Portfolio an innovativen Krebstherapien in verschiedenen Entwicklungsstadien. OBI konzentriert sich auf die Entwicklung von therapeutischen Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, die sich gegen die Antigene der Globo-Serie Globo H (Adagloxad Simolenin, OBI-833 Vakzin, OBI-888 mAb, OBI-999 ADC) und SSEA-4 (OBI-866 Vakzin, OBI-898 mAb, OBI-998 ADC) richten, und eines Prodrugs, das auf das tumorspezifische Enzym AKR1C3 (OBI-3424) abzielt.Weiter Informationen finden Sie unter www.obipharma.comZukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, einschließlich der von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau eingereichten Unterlagen.UNTERNEHMENSKONTAKT:Kevin PoulosChief Commercial OfficerOBI Pharma USA, Inc.Tel: 619-537-7698 Durchwahl 102kpoulos@obipharmausa.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119743/4567590