In Zeiten der Corona-Krise, in denen immer mehr Unternehmen die Arbeit ins Home Office verlagern, spielt Cybersecurity eine wichtige Rolle. Auch die Deutsche Telekom arbeitet daran, solche Angriffe zu stoppen. Eine zu Wochenbeginn bekannt gegebene Partnerschaft mit dem US-Konzern Palo Alto Networks soll hier nun helfen.Die Hard- und Software-Lösungen von Palo Alto sollen dabei helfen, Anomalien aller Art in Clourd-, Netzwerk- und Mobilfunk-Umgebungen zu erkennen. In Echtzeit sollen die Attacken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...