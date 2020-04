In den letzten Monaten war es ruhig um die Diskussion über den Target-2-Saldo der Bundesbank geworden. Mit den neuen dürfte sich das aber wieder ändern.Denn im März 2020 ist dieser Saldo Deutschlands um enorme 113,6 Mrd. Euro angestiegen und beträgt nun wieder 935,1 Mrd. Euro. Und so bewegt sich dieser "Glaubens-Indikator' wieder schnurstracks in Richtung Billionengrenze.Target 2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, mit dem nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Zentralbankgeld schnell durchgeführt werden. Den Geldtransaktionen können ganz unterschiedliche Geschäfte zugrunde liegen. Hierzu gehören etwa die Zahlung einer Warenlieferung, der Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, die Gewährung oder Rückzahlung eines fälligen Darlehens oder die Geldanlage bei einer Bank.

