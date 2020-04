Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AGUnternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 08.04.2020 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik MarkmannAlternative Nutzung der Studio- und Sendestruktur während der Corona-Krise dürfte Erlöse der Streamingplattform stabilisieren SPORTTOTAL hat jüngst über eine Kooperation mit der Telekom Deutschland GmbH berichtet und erste Angaben zum finanziellen Ausmaß gemacht. Studio- und Sendestruktur wird umfunktioniert: Die 'Corona-Krise' hat dazu geführt, dass die Regional- und Landesverbände diverser Sportarten im März den Spielbetrieb ausgesetzt haben. Dies betrifft nicht nur den Bereich Fußball sondern auch andere Sportarten, die SPORTTOTAL inzwischen auf der Streaming-Plattform angebunden hat (u.a. Volleyball, Basketball, Handball). Somit fehlt dem Unternehmen derzeit neuer Content, wodurch auch die Nutzerzahlen sinken sollten. In der aktuellen Phase erwarten wir daher auch nur wenige Fortschritte hinsichtlich der Anbindung neuer Werbepartner auf der Plattform. Neben dem DIGITAL-Bereich dürfte derzeit auch das LIVE-Segment eine geringere Auslastung bzw. ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Durchführung zukünftiger Veranstaltungen aufweisen. Umso erfreulicher ist es, dass es dem Unternehmen gelungen ist die vorhandene redaktionelle und technische Infrastruktur anderweitig einzusetzen. So betreibt die 100%- Tochtergesellschaft sporttotal.tv gmbh den neuen Unterhaltungssender 'DABEI', der aktuell über die Kanäle der Deutschen Telekom verbreitet wird. Themenblöcke des neuen Programms sind beispielsweise 'Fit&Gesund' (Yoga, Fitness-Training für zu Hause und Ernährungstipps), 'Unterhalten' (Comedy und Konzerte), 'Talk&News' (mit Christian Ulmen und Fahrid Yardim) oder 'Kids@home' (u.a. Homeschooling). Diese neuen Formate werden zunächst in mehrstündigen Sendeschleifen von SPORTTOTAL produziert und dann mehrfach täglich ausgestrahlt. Abrufbar ist das Programm für Telekomkunden über MagentaTV sowie online über 'www.magentatv.de' bzw. 'www.dabei-tv.de'. Mittlerer sechsstelliger Umsatzbeitrag pro Monat erwartet: Die vereinbarte Pilotphase des Projekts mit der Telekom läuft bereits seit Ende März und ist für nur zwei Monate vereinbart. SPORTTOTAL rechnet mit einem mittleren sechsstelligen Umsatzbeitrag pro Monat (MONe: 0,6 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr würde dies ein Erlösvolumen i.H.v. 5,4 Mio. Euro sowie ab 2021 von 7,2 Mio. Euro bedeuten. Aufgrund der effizienten Nutzung größtenteils vorhandener Ressourcen rechnen wir mit einem attraktiven Margenniveau (MONe: 30% EBIT-Marge). Aufgrund der langjährigen Erfahrung als Medienunternehmen sehen wir SPORTTOTAL gut positioniert, um die Pilotphase erfolgreich abzuschließen und damit einen neuen kontinuierlichen Erlösstrom zu sichern. Dennoch lassen wir dies bis zum offiziellen Ende der Pilotphase in unserem Bewertungsmodell unberücksichtigt. Die Prognosesenkung resultiert aus vermutlich deutlich geringeren Erlösen im LIVE-Segment (MONe: Umsatzbeitrag des Großkunden Porsche 11,0 Mio. Euro vs. zuvor 20,0 Mio. Euro). Aufgrund des hier üblichen niedrigen Margenniveaus ist jedoch nur mit einem sehr geringen Ergebniseffekt zu rechnen. Fazit: Auch auf das operative Geschäft von SPORTTOTAL hat die 'Corona-Krise' negative Auswirkungen. Die alternative Nutzung der Studio- und Sendestruktur ist u.E. jedoch ein guter Weg, um die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Unabhängig von den temporären Belastungen ist SPORTTOTAL mit der Multi-Sport-Streamingplattform frühzeitig in einem Wachstumsmarkt positioniert, der sich nach der Krise wieder schnell erholen sollte. Aufgrund der weiterhin bestehenden Finanzierungsunsicherheiten lassen wir das Rating vorläufig ausgesetzt. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20481.pdfKontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.