FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal einen Absatzeinbruch um 17,8 Prozent auf 483.241 verzeichnet. Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es den Angaben zufolge in den drei Monaten auf 477.378 Einheiten, eine Abnahme um 14,9 Prozent. Beim Kleinwagen Smart verringerte sich der Absatz um 78,3 Prozent auf 5.863 Fahrzeuge.

"Die Auswirkungen der Corona-Krise haben bereits den Absatz im März stark geschwächt und daher sind wir mit Blick auf das Quartal hinter den angepeilten Zahlen geblieben. Dennoch konnten wir vor allem in Deutschland ein sehr gutes Ergebnis erzielen", sagte Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans.

In Deutschland fiel der Absatzrückgang mit 8,8 Prozent auf 64.332 Stück vergleichsweise moderat aus. Im größten Markt China lag der Absatz von Januar bis März bei 138.960 Pkw und damit 20,3 Prozent unter dem hohen Vorjahresniveau.

"Wir verlieren unsere Ziele nicht aus den Augen und arbeiten weiterhin an Zukunftsthemen und strategischen Projekten, um nach der Krise wieder voll durchzustarten", so Britta Seeger, Vorstandsmitglied der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG, verantwortlich für Vertrieb. "In China und Südkorea haben unsere Handelsbetriebe komplett geöffnet und wir sehen dort einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Das stimmt uns zuversichtlich."

April 08, 2020 07:45 ET (11:45 GMT)

