Ort des Tages: Hilton Vienna Danube Waterfront. 1947 wurde das Roosevelt Hilton in NYC zum weltweit ersten Hotel mit Fernsehgeräten in den Zimmern. Heute zählt Hilton mit 14 Marken über 5.400 Hotels, Resorts und Timesharing-Anlagen in über 100 Ländern inkl. Österreich (Wien, Innsbruck). Mit rund 825.000 Zimmern verfügt die Kette über mehr Gästebetten als das Tourismusland Österreich zusammen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.04.)

