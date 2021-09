Wien (ots) -Lesen für den guten Zweck. Am 28. Oktober 2021 teilen Autorinnen aus dem novum Verlag ihre persönliche Brustkrebsgeschichte mit dem Publikum.Der Monat Oktober steht im Zeichen der Brustkrebsprävention. Um Brustkrebspatientinnen zu unterstützen, organisiert der novum Verlag (https://www.novumverlag.com/) zugunsten der Pink Ribbon Aktion (https://pinkribbon.at/) der Österreichischen Krebshilfe ein "Pink Ribbon Breakfast" im Hilton Vienna Park. Bei dem Charity Event am 28. Oktober 2021 können Erkrankte und deren Angehörige nicht nur ihre Erfahrungen austauschen, sondern auch einer Lesung von Autorinnen lauschen, die selbst von Brustkrebs betroffen sind oder waren.Das Hilton Vienna Park (https://www.hiltonhotels.de/oesterreich/hilton-vienna-park/), das sich seit seinem Refurbishment Ende 2020 als eines der größten Konferenzhotels in Europa präsentiert, kredenzt zur Stärkung für Publikum und Autorinnen ein kostenloses Frühstück. Während Elfi Frühwirth, Marion Jäde, Martina Grill und Susanne Bönsch aus ihren Büchern lesen, können Teilnehmer*innen ein ausgedehntes Frühstück genießen. Beim "Pink Ribbon Breakfast" im Hilton Vienna Park wird auch Doris Kiefhaber über Hilfsangebote der Österreichischen Krebshilfe informieren. Die Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe engagiert sich seit 2001 für Krebspatientinnen und konnte durch ihren Einsatz für die Pink Ribbon Aktion schon mehr als 80.000 Mal Frauen Hilfe leisten. Auch die Spenden, die beim "Pink Ribbon Breakfast" im Hilton Vienna Park gesammelt werden, kommen der Aktion zugute."Der Knoten" und andere Bücher über BrustkrebsDie Bücher der Autorinnen, die alle im novum Verlag erschienen sind, werden vor Ort ebenfalls erhältlich sein. Sowohl die Titel "Bin Skorpion, Krebs unerwünscht" von Elfi Frühwirth, "Der Knoten" von Marion Jäde als auch "Das Schwesternkarzinom" von Susanne Bönsch und Martina Grill schildern die Erfahrungen von Frauen, für welche die Diagnose Brustkrebs alles verändert hat. Die persönlichen Erzählungen und Erfahrungsberichte sollen Leser*innen nicht nur Mut machen, sondern auch zeigen, dass man mit der Krankheit nicht alleine ist. Denn es ist dieser Informationsaustausch, der Betroffene in Belastungssituationen unterstützen und manchmal sogar Leben retten kann.Damit verfolgt das "Pink Ribbon Breakfast" auch die Philosophie von Doris Kiefhaber:"Denn die Gesundheit ist das höchste Gut und der Zugang zu den besten verfügbaren Therapien ein Grundrecht jedes Menschen." Ein Teil des Erlöses, der durch den Buchverkauf erwirtschaftet wird, geht ebenfalls an die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe.CoronakonformAufgrund der aktuellen Lage und zum Schutz von Risikogruppen wird das Event auch via Livestream übertragen. Nähere Informationen zum Livestream und zum Ablauf des Events werden laufend am Blog des Verlags unter https://www.novumverlag.blog/pink-ribbon-breakfast (https://novumverlag.blog/2021/09/29/pink-ribbon-breakfast/) veröffentlicht. Vor Ort gilt die 2,5-G-Regel. Fernab vom Sitzplatz ist eine Maske zu tragen. Zusätzliche Sicherheit wird durch eine bedachte Sitzplangestaltung mit entsprechenden Abständen gewährt.Details und AnmeldungDatum: 28. Oktober 2021 | Uhrzeit: 09:00 bis 13:00 Uhr | Ort: Hilton Vienna Park, Am Stadtpark 1, 1030 WienAnmeldung: Via Mail an presse@novumverlag.com mit dem Betreff "Pink Ribbon Breakfast"Weiterfu\u0308hrende Infos, Kontaktmöglichkeiten und/ oder Rezensionsexemplare sowie Bildmaterial finden Siehier (https://www.novumverlag.com/verlag/presse/pressefotos.html).Pressekontakt:novum VerlagPR Management+436606699299presse@novumverlag.comOriginal-Content von: novum Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52720/5032747