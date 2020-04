Der Run auf die Produkte von Nintendo hält an. Diese Woche werden nur Kunden bedient, die die Konsole Switch schon vorbestellt hatten. Fast überall in den USA und Europa verspätet sich die Auslieferung. Der Grund ist liegt auf der Hand. Schulen haben geschlossen und auch ein großer Teil von Erwachsenen (wie die Mitarbeiter von Tesla) wurden in den Zwangsurlaub geschickt.Im Homeoffice wird per Switch dabei vor allem das neue Blockbuster-Game Animal Crossing gespielt - es verkauft sich bisher sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...