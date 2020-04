HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach überarbeiteten Schätzungen für mehr als 600 Aktien haben die Analysten der Bank nun 14 mittelgroße Werte herausgefunden, die Anleger besitzen sollten. Hellofresh zählt dazu. Der Kochboxenversender verzeichne eine beträchtlich steigende Kundenzahl als Folge der Corona-Krise, schrieb der für Hellofresh zuständige Analyst Robert Berg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

