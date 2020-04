Die DT. TELEKOM bleibt ein Sonderfall. Die US-Fusion (T-MOBILE US/SPRINT) ist endgültig besiegelt. Der Anteil stellt sich nunmehr auf 43 % der an Kunden größten Mobilgruppe in den USA mit der dünnsten Gewinnmarge und einem Marktwert von nur 111 Mrd. $. AT&T und VERIZON bringen es auf deutlich höhere Volumina über 208 bzw. 210 Mrd. $. TELEKOM-Chef Höttges träumt davon, 70 bis 80 Mrd. € Höherbewertung zu erreichen, wenn er jährlich 6 bis 7 Mrd. € für den Ausbau des 5G-Netzes investiert, um seine Marktposition zu verteidigen und die Marge etwa an diese anderen heranzuführen. Über diese Frage wird sowohl in Bonn wie New York umfangreich diskutiert. Der Hintergrund: Für die zwei großen Amerikaner ist Mobilcom das Brot-und-Butter-Geschäft, aber sie expandieren da, wo die Zukunft liegt: Veränderungen in der Kommunikation und Datentransfer inklusive Streaming. Was macht DT. TELEKOM daraus? Es sieht nicht danach aus, dass sie ihre Quote teilweise zu Geld macht und die Beteiligung auf 25 % absenkt. Nur darin läge ein direkter Effekt für DT. TELEKOM zum Ausbau der modernen Geschäftsfelder. Konsequenz: Mit dieser Strategie wird DEUTSCHE TELEKOM ein bleibender Langweiler mit guter Dividende und ansprechender Dividendenrendite, wovon gut 60 % in die Staatskasse fließen. Für unternehmerische Fantasie besteht vorerst kein Raum. CEO Höttges freut sich jedoch, AR-Chef der US-Tochter zu werden.



