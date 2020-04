ROUNDUP 2: Tui erhält Milliardenkredit vom Staat - Tourismusbranche bangtHANNOVER - Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den von der Corona-Krise schwer getroffenen Reisekonzern Tui ist frei. Mehrere Banken erklärten ihre Zustimmung zu einem vom Bund in Aussicht gestellten Kredit über 1,8 Milliarden Euro, wie der weltgrößte Reiseanbieter am Mittwoch in Hannover mitteilte. Das Geld kommt von der staatlichen Förderbank KfW. Der entsprechende Vertrag mit der KfW ist unterschrieben und hat zunächst eine Laufzeit bis Oktober 2021, die sich bis Juli 2022 verlängern kann. Weil damit eine schon bestehende Kreditlinie für Tui im Wert von 1,75 Milliarden Euro aufgestockt werden soll, waren auch Vertragsanpassungen und ergänzende Beratungen mit einem Bankenkonsortium notwendig.Autobauer Daimler verlängert Kurzarbeit - Keine Verluste im KerngeschäftSTUTTGART - Der Autobauer Daimler verlängert die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Zwangspause und plant nun bis Ende April mit Kurzarbeit. Das kündigte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten an. Bislang war Kurzarbeit bis zum 17. April angekündigt. Von roten Zahlen im Kerngeschäft gehen die Stuttgarter für die ersten drei Monate nicht aus. Im ersten Quartal rechnet der Konzern sowohl in der Pkw- und Vans-Sparte sowie auch im Geschäft mit Lkws und Bussen mit einer positiven Marge, wie Wilhelm sagte. Derzeit bleibe das Management auch bei seinem Vorschlag, eine Dividende von 0,90 Euro zu zahlen. Wilhelm sagte, dass der Konzern sich mit der Liquiditätslage im Industriegeschäft wohl fühle. Vergangene Woche hatte das Unternehmen sich eine weitere Kreditlinie über 12 Milliarden Euro gesichert.VIRUS/ROUNDUP: Deutsche Post streicht Gewinnziel - Keine Staatshilfe benötigtBONN - Die Deutsche Post sieht trotz der Corona-Krise keinen Bedarf für staatliche Finanzhilfen. "Wir sind in einer sehr stabilen Situation", sagte Post-Chef Frank Appel am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern sei sehr widerstandsfähig und "insbesondere bei der Bilanz sehr gut aufgestellt". Daher gebe es im Unternehmen keinerlei Diskussionen über mögliche staatliche Unterstützung. Von seinem schon im März weitgehend kassierten Gewinnziel für 2020 musste sich der Vorstand jedoch ganz verabschieden: Zu stark sind die Einbrüche in großen Teilen des Geschäfts.Daimler-Absatz geht wegen Coronavirus deutlich nach untenSTUTTGART - Die Coronavirus-Krise hat auch bei Daimler für einen massiven Rückgang der Verkaufszahlen gesorgt. Im ersten Quartal setzte der Konzern weltweit rund 477 400 Autos der Kernmarke Mercedes-Benz ab, das waren knapp 15 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie Daimler am Mittwoch mitteilte. Im gleichen Maße gingen die Verkaufszahlen bei den Vans zurück. Der Absatz der Kleinwagenmarke Smart brach sogar um mehr als 78 Prozent ein, was Daimler zusätzlich auf die Umstellung auf ausschließlich batteriebetriebene Fahrzeuge und das Auslaufen der Vorgängermodelle zurückführte.Chinas Automarkt bessert sich gegen Ende März - Aber weiter großes AbsatzminusPEKING - Chinas Automarkt kommt nach dem Einbruch im Februar langsam wieder besser in Schwung. In der letzten Märzwoche betrug der Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum noch 24 Prozent, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mitteilte. Nach den schwächeren Vorwochen steht damit für März insgesamt ein Minus von 36 Prozent bei den Verkäufen der Autohändler zu Buche. Im Februar waren die Verkäufe wegen des Ausbruchs des Coronavirus noch um 80 Prozent weggebrochen. Mittlerweile fährt China als größter Automarkt der Welt die Produktion wieder hoch, auch die meisten Autohändler haben wieder geöffnet.Boehringer Ingelheim forscht zu Coronavirus - Gewinn steigtINGELHEIM - Die Corona-Krise bestimmt auch das Geschäft von Boehringer Ingelheim. Zum einen arbeiten bei dem Pharmakonzern fast 40 000 der über 51 000 Mitarbeiter von zu Hause aus. Zum anderen beschäftigt sich ein seit Januar stetig wachsendes Team von mehr als 100 Wissenschaftlern im Haus mit Behandlungsmöglichkeiten gegen die Lungenkrankheit Covid-19, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.BMW steigt in Produktion von Corona-Atemschutzmasken einMÜNCHEN - Auch der Autobauer BMW will in der Corona-Krise in die Produktion von Atemschutzmasken einsteigen. "Damit gehen wir die globalen Engpässe aktiv an. Aktuell sind bereits Produktionsanlagen auf dem Weg zu uns. Wir können sehr bald schon mehrere Hunderttausend Masken am Tag produzieren", sagte BMW-Chef Oliver Zipse am Mittwoch in München. Die für die Produktion notwendigen Maschinen würden in den kommenden Wochen angeliefert, anschließend sollen bis zu 100 000 Masken am Tag produziert werden.VIRUS: Gea verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende festDÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea verschiebt seine Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie von Ende April auf das Jahresende. Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten habe sich Gea für die Verschiebung der Veranstaltung und gegen die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden, teilte MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. An der Höhe der geplanten Dividende von 85 Cent je Aktie für das Jahr 2019 hält das Gea-Management fest. Die Aktionäre sollen aber bereits einen Teil ihrer Dividende - 42 Cent je Aktie - zum ursprünglich vorgesehen Termin am 6. Mai 2020 erhalten.ROUNDUP: Dermapharm will trotz Corona-Krise zulegenGRÜNWALD - Das Arzneiunternehmen Dermapharm bleibt trotz der Coronavirus-Pandemie zuversichtlich für das laufende Jahr. "Aktuell sehen wir angesichts der Corona-Pandemie keine nennenswerten Einschränkungen in der Produktion mit unmittelbaren Folgen auf die Marktversorgung", sagte Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das Jahr 2019 am Mittwoch in Grünwald bei München.Kurzarbeit bei Knorr-BremseMÜNCHEN - Der Fahrzeugzulieferer Knorr-Bremse hat die Kurzarbeit auf fast alle deutschen Standorte ausgeweitet. Seit Montag sind nun insgesamt rund 4000 Mitarbeiter betroffen, wie eine Sprecherin des Münchner Unternehmens am Mittwoch sagte. Die Maßnahme gilt zunächst für drei Monate. Grad und Dauer könnten aber von Standort zu Standort abweichen. In der Verwaltung wird der Sprecherin zufolge meist etwa 20 Prozent reduziert, in der Produktion meist um 60 Prozent.Tourismusbeauftragter: Große Sorgen um BrancheBERLIN - Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat vor massiven Folgen für die Branche gewarnt, sollte es im Sommer immer noch massive Einschränkungen geben. Bareiß sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, eine seriöse Einschätzung der Lage im Juli oder August könne heute niemand vornehmen. "Wir werden aber sicher erst Schritt für Schritt das Wirtschaftsleben wieder hochfahren. Sollte die Sommerreisezeit in Gefahr sein, so bedeutet das für die Tourismuswirtschaft, die Hotels und Restaurants, eine kaum vorstellbare Katastrophe."Tesla kürzt in USA Gehälter und streicht Löhne bei beurlaubten ArbeiternFREMONT - Der US-Elektroautobauer Tesla will in den USA wegen der pausierten Produktion spürbar bei der Vergütung der Arbeitnehmer sparen. Für Mitarbeiter im Management sollen die Einschnitte bis zu 30 Prozent betragen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf von ihr eingesehene interne Dokumente berichtete. Mitarbeiter, die weder in kritische Funktionen eingeteilt wurden, noch von Zuhause arbeiten können, werden demnach beurlaubt und erhalten keine Arbeitsvergütung. Ihre Krankenversicherungszulagen sollen ihnen aber erhalten bleiben. Tesla wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.ROUNDUP: Shop Apotheke schließt Kapitalerhöhung ab - hohe NachfrageVENLO - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat den Kapitalmarkt erfolgreich angezapft. In einem beschleunigten Verfahren sind rund 1,12 Millionen Aktien für 58 Euro je Stück bei institutionellen Investoren platziert worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch in Venlo mit. Der ursprüngliche Betrag der Kapitalerhöhung sei von 55 Millionen aufgrund der sehr starken Nachfrage auf 65 Millionen Euro erhöht worden. 