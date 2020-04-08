Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 08.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 626 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H8QW ISIN: AU000000KZA9 Ticker-Symbol: NV9 
Frankfurt
06.04.20
15:37 Uhr
0,228 Euro
+0,004
+1,79 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,224
0,260
07:00
0,224
0,254
08:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
KAZIA THERAPEUTICS
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED0,228+1,79 %