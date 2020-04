Der Elektroautobauer sendet ein Zeichen der Stärke. Und Elon Musk suggeriert: Corona kann uns nichts anhaben. Wirklich?Alles in Ordnung, ruft Elon Musk in diesen Tagen per Twitter in die Welt. Sein "u r o k" (Abkürzung für "you are o. k.") findet Likes, löst aber auch Kritik aus. Viele halten dies für eine unpassende Anspielung auf das Coronavirus. Die Panik davor hatte Musk Anfang März als "dumm" bezeichnet. Das gefällt nicht jedem: "Are you ok?", so die rhetorische Frage eines Followers. Tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...