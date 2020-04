Original-Research: Frequentis AG - von BankM AGEinstufung von BankM AG zu Frequentis AGUnternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09Anlass der Studie: GB 2019, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.04.2020 Kursziel: EUR 25,19 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger BeckerCOVID-19 wirft Schatten auf 2020, Frequentis komfortabler positioniert als andere Unternehmen Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat 2019, bezogen auf Jahresüberschuss und EPS, im Rahmen unserer Erwartungen abgeschlossen. Wir hatten beim Umsatz (+6,3%) einen etwas stärkeren Anstieg (+8%) erwartet, wohingegen wir positiv vom Auftragseingang (+9%) und dem Übertreffen unserer EBIT-Margenerwartung [5,2%(e) vs. 5,7%(a)] überrascht wurden - was EBIT-seitig den Umsatzeffekt überkompensierte. Für die Herausforderungen in 2020 sehen wir Frequentis besser gerüstet als die meisten anderen Unternehmen: Einerseits hilft die Klassifizierung als infrastrukturkritisches Unternehmen, andererseits lässt der Kundenkreis (>90% Behörden) Projektstornierungen deutlich unwahrscheinlicher erscheinen, als im privaten Sektor, der teilweise bereits Kostensenkungsprogramme eingeleitet hat. Staatliche Stellen sind dagegen derzeit bestrebt einer drohenden (längerfristigen) Rezession mit Hilfsmaßnahmen und Infrastrukturprogrammen zu begegnen. In unserem Basisszenario gehen wir von einem moderaten Wachstum von 4% in 2020 aus. Bei einem EV/Umsatz von 0,6 (Peer Group: Median 0,9, MW 1,2) erscheint Frequentis derzeit recht günstig. Unsere Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 25,19; somit bestätigen wir unsere Einschätzung mit dem Urteil 'Kaufen'.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20499.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.