Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta023/08.04.2020/15:53) - Die außerordentliche Hauptversammlung der Ledgertech SE hat soeben die Umbenennung in SynBiotic SE einstimmig beschlossen und dem Handelsregister angemeldet. Sobald die Eintragung erfolgt ist, werden die Aktien unter der neuen Firma gehandelt werden.



Die Umbenennung leitet die Neuausrichtung der Gesellschaft ein: Mit einer fokussierten Buy-and-Build-Strategie wird eine diversifizierte Unternehmensgruppe aufgebaut, die sich auf den Einsatz von Cannabis-Produkten in der Medizin, der Kosmetik und in der Ernährung fokussiert. Das Spektrum soll dabei die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen ebenso umfassen wie die Entwicklung rezeptpflichtiger Arzneimittel sowie die Produktion und Vertrieb von rezeptfreien Wellness-Produkten (Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika) für den Endkunden unter eigenen Marken.



Aktuell befindet sich die Gesellschaft mit verschiedenen potentiellen Akquisitionskandidaten im Gespräch und ist zuversichtlich, zeitnah erste Akquisitionen vermelden zu können.



Um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu stärken, wurde zudem eine Kapitalerhöhung um 1,25 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabebetrag von Euro 1,00 pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Altaktionäre beschlossen.



Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates wurden Dr. Halima Jarrodi, Dr. Bent Reichardt und Sebastian Stietzel berufen.



Die neue Internet-Adresse lautet www.synbiotic.live



(Ende)



Aussender: Ledgertech SE Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 6003 7544 E-Mail: info@ledgertech.de Website: www.ledgertech.de



ISIN(s): DE000A2LQ777 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1586353980052



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 08, 2020 09:53 ET (13:53 GMT)





LEDGERTECH-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de