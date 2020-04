Mit einem Plus von rund vier Prozent zählt die Nordex-Aktie am Mittwoch zu den stärksten Werten an der deutschen Börse und klettert wieder über die 8,00-Euro-Marke. Der Turbinenbauer profitiert von den relativ optimistischen Aussagen des Weltmarktführers Vestas am Dienstag. Vestas hatte zwar die Prognose für 2020 kassiert, aber die Dividende bestätigt und mitgeteilt, dass die alte Prognose trotz der hohen Unsicherheit durchaus noch erreichbar sei. Auch Nordex-Chef José Luis Blanco hatte sich gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...