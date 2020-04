Immovaria Real Estate AG: Umgestaltung des VorstandsDGAP-Ad-hoc: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie Immovaria Real Estate AG: Umgestaltung des Vorstands08.04.2020 / 16:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsUmgestaltung des Vorstands- Nico Lange erklärt seine AmtsniederlegungNürnberg, 08.04.2020: Gemäß Erklärung vom 02.04.2020 hat der bisherige Vorstand der Immovaria Real Estate AG, Herr Nico Lange mit Wirkung zum 08.04.2020 sein Mandat als Vorstand der Gesellschaft aus privaten Gründen niedergelegt.Um dem am 01.04.2020 bestellten neuen Vorstand Herrn Igor Martinenko eine angemessene Übergangs-und Einarbeitungszeit zu ermöglichen, wird Herr Lange der Gesellschaft jedoch zunächst beratend zur Verfügung stehen.Über die Immovaria Real Estate AGDie Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kauf und Entwicklung sowie den Weiterverkauf von überwiegend lastenfreien Immobilien mit Optimierungspotenzial.Es werden hierbei Investitionsvolumen zwischen 3 Mio. EUR und 10 Mio. EUR angestrebt, da dieses Marktsegment für institutionelle Investoren typischerweise zu klein und für private Kapitalanleger zu groß ist.Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt.Weitere Informationen unter:Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg http://www.ire.agAnsprechpartner: Igor Martinenko, Investor Relations Mail: i.martinenko@ire.ag Tel. +49-911-933865-17 Fax. +49-911-933865-24Immovaria Real Estate AG ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börse: m:access München Amtsgericht Nürnberg HRB 3346908.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 93386530 Fax: +49 (0)911 93386512 E-Mail: info@ire.ag Internet: www.ire.ag ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1018979Ende der Mitteilung DGAP News-Service1018979 08.04.2020 CET/CEST