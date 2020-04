Im so genannten Härtefallfonds, über den der Staat - abgewickelt über die Wirtschaftskammer - Selbstständigen und Kleinstunternehmern Teile des Verdienstentgangs abfedert, wird der Bezieherkreis in der zweiten Phase erweitert. Am Mittwoch zeigte sich der ÖVP-Seniorenbund zufrieden darüber, dass der Härtefallfonds jetzt auch für Pensionisten zugänglich ist, die noch selbstständig tätig sind. Zusatzeinkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...