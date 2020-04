Die Analysten der BankM bleiben bei Frequentis auf "Buy". Die Analysten sehen Frequentis für die Herausforderungen in 2020 besser gerüstet als die meisten anderen Unternehmen. Einerseits würde die Klassifizierung als infrastrukturkritisches Unternehmen helfen, andererseits liesse der Kundenkreis (>90% Behörden) Projektstornierungen deutlich unwahrscheinlicher erscheinen, als im privaten Sektor. In ihrem Basisszenario gehen die Analysten von einem moderaten Wachstum von 4% in 2020 aus. Bei einem EV/Umsatz von 0,6 (Peer Group: Median 0,9, MW 1,2) erscheine Frequentis derzeit recht günstig, so die Analysten, die einen fairen Wert von 25,19 Euro sehen.

