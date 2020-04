FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will in wenigen Teilen der Komponentenfertigung ab Dienstag nach Ostern den ohnehin bereits laufenden Teilbetrieb erweitern, um die Versorgung der chinesischen Werke abzusichern. Dies betrifft insgesamt 1.700 Mitarbeiter an den Komponenten-Standorten Braunschweig, Kassel und Salzgitter sowie Chemnitz und Hannover Komponente, wie der Autobauer mitteilte. In den übrigen Bereichen der Komponente als auch in den fahrzeugbauenden Werken ruhe die Arbeit weiterhin.

Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat hätten jetzt in einer Betriebsvereinbarung Regeln und Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten festgeschrieben. In allen Bereichen gälten Mindestabstände und erhöhte Hygienestandards. Wo Abstände von 1,5 Metern nicht möglich sind, erhielten alle Beschäftigten geeignete Schutzausrüstung.

April 08, 2020

