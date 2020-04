NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nachdem der Modekonzern bekannt gegeben hatte, für das abgelaufene Jahr wegen der Virus-Krise keine Dividende zahlen zu wollen, sei dies auch für 2020 zu erwarten, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im ersten Quartal geht sie von einem Umsatzrückgang von knapp einem Fünftel aus. Im Großhandel würden derzeit Aufträge gestrichen und die Lager nur zögerlich aufgestockt, so die Expertin. Beim operativen Ergebnis (Ebit) rechnet Flouquet nun mit einem Verlust von 25 Millionen Euro./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 15:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

