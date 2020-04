Dank virtueller Technologie für Zusammenarbeit sichere Berichtsprozesse in 23 europäischen Sprachen

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, launcht heute "W for ESEF", eine fokussierte Lösung, mit der europäische Unternehmen die Einhaltung der Vorgaben der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zum einheitlichen elektronischen Berichtsformat (ESEF).

W for ESEF erhältlich in 23 europäischen Sprachen bietet ein eigenes Repertoire an Funktionalitäten für eine konkrete ESEF-Lösung. So können ganz transparent Berichte erstellt, Daten mit Tags versehen und Prozesse verwaltet werden, um das endgültige Paket zur Einreichung zu erzeugen und all das in der Lösung W for ESEF.

W-for-ESEF-Kunden können jederzeit auf die vollständige, nahtlose Workiva-Plattform upgraden.

W for ESEF Hauptvorteile

Die Lösung W for ESEF, mit Rund-um-die-Uhr-Support von Workivas Kundendienstteam, transformiert die Berichterstattung laut den ESMA-Verordnungen. Hier die Hauptvorteile:

Virtuelle Zusammenarbeit in der Cloud

Die Cloud-basierte Lösung und die Support-Teams sind immer verfügbar

Der Datenzugriff und die Arbeit mit den Teams kann in Echtzeit von überall aus in einer einzigen, sicheren Umgebung erfolgen

Simpleres, integriertes Arbeitssystem

Die einzige, aktuelle Version macht die Synchronisation mehrerer Dokumente überflüssig

Durch nur eine, zuverlässige Datenquelle können Daten zum Ausfüllen automatisch generiert werden

Die Dokumentenverwaltung ist in den Inline-XBRL-Prozess integriert

Durch Audit-Trail- und Übersichtsfunktionen Datenqualität von Anfang bis Ende

Ein kontrollierter Zugang zu Berichtsabschnitten erhöht die Transparenz und verschlankt Auditprozesse

Das Dokument kann bis direkt vor der Deadline abgeändert werden, sodass sich der Betriebsstress verringert

Cloud-Sicherheit

75-Prozent der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf uns

SOC-1-Typ-2-/ISAE-3402-Typ-2-Bericht und SOC-2-Bericht, TRUSTe-Datenschutzschildverifizierung für DSGVO-Compliance und AES-128- und AES-256-Datenverschlüsselung

Die Kundendaten werden in sicheren Servern in Europa gespeichert

Workiva-Inline-XBRL-Experten unterstützen das ESMA-Mandat

ESMA verlangt von börsennotierten europäischen Unternehmen, Daten mit Inline-XBRL-Tags in der ESEF-Taxonomie zu versehen. Inline XBRL eröffnet ein standardisiertes, maschinenlesbares Format für digitale Analysen und mehr Datentransparenz.

Workiva ist global führend in Sachen Inline XBRL und durch XBRL International zertifiziert. Workiva arbeitet mit einem breit aufgestellten Inline-XBRL-Expertenteam mit ESEF-Taxonomieerfahrung, das rund um die Uhr Support bietet.

W for ESEF ist ab heute verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.w-esef.com.

Über Workiva

Workiva, der Anbieter der führenden vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, wird von Tausenden Unternehmen in 180 Ländern genutzt, darunter 75 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und staatlichen Behörden. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Verlässlichkeit ihrer Informationen zu erhöhen, Risiken zu mindern und Zeit zu sparen. Weitere Informationen über Workiva (NYSE: WK) finden Sie unter workiva.com.

FORTUNE und FORTUNE 500 sind eingetragene Marken von Time Inc. und werden unter Lizenz verwendet. FORTUNE und Time Inc. sind nicht mit Workiva Inc. verbunden und unterstützen keine Produkte oder Dienstleistungen von Workiva Inc. Hinweis: Aussage wurde nicht von FORTUNE oder Fortune Media IP Limited bestätigt.

