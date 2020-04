Medienmitteilung

Zug, 8. April 2020

HBM Portfoliounternehmen Arrakis Therapeutics geht strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Roche ein

Arrakis Therapeutics, ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, gab heute eine strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) für die Entdeckung von kleinmolekularen, an RNA bindenden Medikamenten gegen eine breite Palette von Zielmolekülen in allen Forschungs- und Entwicklungsbereichen von Roche bekannt.

Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung wird Arrakis die Entdeckungs- und Forschungsaktivitäten für jedes Zielmolekül bis zu einem definierten Punkt führen, an dem Roche das Recht hat, die präklinische und klinische Entwicklung exklusiv weiterzuverfolgen. Arrakis erhält eine Vorabzahlung von USD 190 Millionen in bar und kann darüber hinaus weitere Meilensteinzahlungen und Royalties für daraus resultierende Produkte erhalten, wenn bestimmte präklinische, klinische und kommerzielle Ziele erreicht werden. Der potenzielle Gesamtwert zukünftiger Zahlungen an Arrakis kann mehrere Milliarden US Dollar übertreffen, vorbehältlich der Zulassung von Medikamenten und anderer Bedingungen, die erfüllt werden müssen.

HBM Healthcare Investments investierte 2019 insgesamt 7 Millionen Dollar in Arrakis und besitzt 4,8 Prozent am Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit Roche validiert Arrakis' Forschungsplattform und sichert die Finanzierung des Unternehmens für die kommenden Jahre. In Übereinstimmung mit unseren Bewertungsgrundsätzen hat diese Transaktion jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bewertung unserer Beteiligung.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com