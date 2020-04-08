DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.DON AG INH. O.N. CNWK DE000A1K0227 08.04.2020 19:15 CET
START RESTART AUCTION: 19:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 19:25
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CO.DON AG INH. O.N. CNWK DE000A1K0227 08.04.2020 19:15 CET
START RESTART AUCTION: 19:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 19:25
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