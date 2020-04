FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa verkleinert nach dem Ausscheiden des Finanzvorstands ihren Vorstand per 15. April von sieben auf sechs Mitglieder und ändert die Ressortverteilung. Die Funktionen des am Montag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen CFO Ulrik Svensson würden aufgeteilt, teilte der Konzern mit.

Im Aufsichtsrat sei man zu dem Schluss gekommen, dass "dieser Moment nicht der richtige ist, einen neuen Finanzvorstand zu berufen", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Ludwig Kley. Daher setze man für die nächste Zeit auf eine interne Teamlösung.

Die Verantwortung für die Finanzbereiche werde den bestehenden Vorstandsressorts zugeordnet. Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats Jörg Beißel, Wilken Bormann und William Willms würden die Finanzfunktionen künftig innerhalb bestehender Vorstandsressorts übernehmen.

Das Ressort "IT, Digital und Innovation" unter der Führung von Thorsten Dirks werde um wesentliche Teile des Finanzressorts erweitert und in "Digital und Finanzwesen" umbenannt. Innerhalb des Ressorts wird Wilken Bormann, verantwortlich für das Lufthansa Drehkreuz München, zusätzlich die Verantwortung für Rechnungswesen und Bilanzen, Steuern und Corporate Finance übernehmen. Auch das von Jörg Beißel geführte Controlling und Risikomanagement wird dem neuen Ressort "Finanzwesen und IT" zugeordnet.

Das Ressort "Personal und Recht" unter der Leitung von Michael Niggemann wird um den Bereich "M & A" (Fusionen und Übernahmen) erweitert und in "Personal, Recht und M & A" umbenannt. William Willms führt in dem erweiterten Ressort den Bereich "M & A" und wird in dieser Funktion an Michael Niggemann berichten.

Die Zuständigkeit für den Bereich Einkauf wird in das Ressort Customer & Corporate Responsibility unter der Führung von Christina Foerster übertragen. Zusätzlich übernimmt Christina Foerster die Verantwortung für die Bereiche "HR Management & People Development" und entlastet damit das in der Krise stark geforderte Personalressort.

Die Verantwortung für strukturelles Krisenmanagement, das angesichts der andauernden Coronakrise von essentieller Bedeutung ist, wird künftig von Detlef Kayser wahrgenommen, dessen Ressort Airline Resources & Operations Standards ansonsten unverändert bleibt.

Der Bereich Investor Relations wechselt in das Ressort des Vorstandsvorsitzenden.

