Die derzeitige Situation auf dem Aktienmarkt gibt in der Corona-Krise unterschiedliche Trends vor. Neben all den negativen Entwicklungen scheint es auch einige Gewinner zu geben. Der Zahlungsdienstleister Wirecard profitiert derzeit von dem Trend hin zum bargeldlosen Zahlen und legte in den letzten Tagen einiges an Wert zu.Wie die meisten anderen Unternehmen auch, musste die Wirecard AG nach Ausbruch des Coronavirus zunächst einen starken Wertverlust hinnehmen. So erlitten sie laut Welt.de seit dem 30.01.2020, als die WHO die internationale Corona-Notlage erklärte, einen Verlust von 18,39 %. Im Vergleich zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 162,30 Euro, verzeichnet die Aktie sogar einen Rückgang von 31,34 % auf derzeit 111,44 Euro. Das sind allerdings 1,22 % mehr als noch am Vortag, was eine optimistische Aufwärtsbewegung darstellt.

