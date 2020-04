Steinhausen, 8. April 2020 - An der heutigen Generalversammlung der Schweiter Technologies AG in Steinhausen genehmigten die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates



Genehmigt wurde insbesondere die Ausschüttung einer Dividende von CHF 40 je Inhaberaktie. Die Auszahlung erfolgt ab dem 17. April 2020.



Beat Siegrist, Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey und Jacques Sanche wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt, zudem wurde Beat Siegrist als Präsident bestätigt. Lars van der Haegen und Heinz Baumgartner wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ausserdem erfolgte die Wiederwahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey sowie Beat Siegrist in den Vergütungsausschuss. In der konstituierenden Sitzung unmittelbar nach der Generalversammlung wurde Jacques Sanche zum Präsidenten des Vergütungsausschusses ernannt.

Die Aktionäre genehmigten den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.



Das operative Geschäft entwickelte sich zu Jahresbeginn gut. Seit Mitte März wird dieses jedoch durch die von der Ausbreitung von COVID-19 verursachte Gesundheits- und Wirtschaftskrise beeinträchtigt. Derzeit sind die möglichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf nicht vorhersagbar.

