Freiburg (ots) - (...) Man kann unter diesen Umständen durchaus über eine Verschiebung der Auflagen, eine Streckung oder auch Lockerung der Vorgaben nachdenken. Allerdings nur mit klarer zeitlicher Beschränkung. Dazu sind Klima- und Umweltschutz viel zu wichtig. Eine Quasi-Belohnung für Versäumnisse der Branche in den vergangenen Jahren wäre schwer nachzuvollziehen. Schließlich hinken die deutschen Hersteller in Sachen Elektromobilität immer noch hinter der internationalen Konkurrenz her, auch wenn sie ihre Angebote deutlich ausgebaut haben. Und ihre Kassen sind gut gefüllt. (...) http://mehr.bz/zxh7 (BZ-Plus)



