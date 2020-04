FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Mittwoch verlief in "relativ normalen Bahnen", so eine Händlerin von Lang & Schwarz. Ausreißer habe es nicht gegeben. Lufthansa verbesserten sich um 1 Prozent. Die Fluglinie verkleinert nach dem Ausscheiden des Finanzvorstands ihren Vorstand von sieben auf sechs Mitglieder und ändert die Ressortverteilung. Die Funktionen des am Montag aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen CFO würden aufgeteilt, so der Konzern. Für die Codon-Aktie ging es dagegen um rund 50 Prozent abwärts. Das Unternehmen hatte vor allem wegen operative Verluste mehr als die Hälfte seines Grundkapitals verloren.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.413 10.333 +0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

