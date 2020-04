Mehr Online-Shopping? Amazon.com im Fokus

Amazon.com (US0231351067) hat den größeren Teil der Verluste des Corona-Crashs bereits wieder aufgeholt - beim aktuellen Kurs von 2.000 US-Dollar fehlen bis zum Allzeithoch bei ca. 2.180 US-Dollar von Mitte Februar weniger als 10 Prozent Kursanstieg. Anleger, die davon ausgehen, dass die Aktie diese Marke zunächst nicht übersteigen wird oder aber einen Sicherheitspuffer für eventuelle Rückschläge suchen, können die hohen Volatilitäten nutzen und eine Outperformance gegenüber dem Direktinvestment realisieren.

Sicherheitspuffer 5 oder 12 Prozent bis Mitte Juni

Vorsichtige Optimisten könnten das wechselkursgesicherte Quanto-Discount-Zertifikat der SG mit einem Cap von 2.000 US-Dollar (ISIN DE000CJ7E2X8) zum Preis von 189,75 Euro erwerben (Bezugsverhältnis 1/10). Schließt die Aktie am Bewertungstag (19.6.20) zumindest auf Höhe des Caps, dann erhalten sie den Höchstbetrag von 200 Euro - das entspricht einer Rendite von 24,6 Prozent p.a.; der Sicherheitspuffer (Discount) beträgt 5 Prozent. Schließt die Aktie jedoch unterhalb des Caps, erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses (Euro-US-Dollar-Wechselkurs fix 1:1).

Wer ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat, könnte auf den ebenfalls wechselkursgesicherten Discounter mit einem Cap bei 1.800 US-Dollar setzen (ISIN DE000CJ59WW6). Beim Preis von 175,78 Euro bringt das Produkt maximal 4,77 Euro oder 10,9 Prozent p.a. ein - sofern die Aktie am Bewertungstag 19.6.20 nicht unter dem Cap schließt. Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich.

Barriere mit 21 Prozent Sicherheitspuffer bis Mitte September

Mehr Puffer mit Barriere: Beim Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000CU2G2X8) beträgt der Abstand zur Barriere bei 1.600 US-Dollar gut 21 Prozent. Beim Preis von 1.873,48 Euro bringt das nicht wechselkursgesicherte Zertifikat unter der Annahme konstanter Wechselkurse 188,85 Euro oder 10,1 Prozent p.a. (Bonus-Level und Cap 2.250 US-Dollar), sofern die Aktie bis zum Bewertungstag am 18.9.20 niemals die Barriere berührt oder unterschreitet. Andernfalls gibt"s einen Barausgleich in Höhe des in Euro umgerechneten Aktienschlusskurses. Attraktiv: Aufgeld unter 1 Prozent.

ZertifiakteReport-Fazit: Wer keinen neuerlichen Crash prognostiziert und von der hohen Volatilität profitieren will, wählt sein Zertifikat nach individuellem Risikoappetit (ausgedrückt durch Cap bzw. Barriere). Beim Capped Bonus ohne Wechselkurssicherung sollte das Risiko der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar in die Investitionsentscheidung einbezogen werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de