Während die Epidemie rasant zunimmt, inklusive neuer Rekorde an Todesfällen, schaffte Dow und Co gestern rund die Hälfte aller Verluste wieder aufzuholen. Das ganze in zwölf Börsentagen. Dies richtig zu deuten ist eine der schwierigsten Fälle für Ökonomen, die es in der neueren Geschichte überhaupt gibt. Dennoch: Einen Tag vor Ostern halten wir still!



