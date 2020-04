FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.065 EURC15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.079 EUR14NP XFRA US64828T4094 NEW RESIDENT. PRF.SE.B 25 0.410 EUR0B7 XFRA CH0238627142 BOSSARD HLDG NAM. SF 5 1.894 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.062 EURAHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.460 EURAHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25 0.465 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EURA0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.994 EURVOL4 XFRA US9288541082 VOLVO B (FRIA) UNSP.ADR 0.487 EUR4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 1.086 EURAL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.120 EURWZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.058 EURSOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.984 EUR8AHB XFRA US05278C1071 AUTOHOME SP.ADR A 1 DL-01 0.708 EURXFRA DE000HLB3Z69 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 0.002 %XFRA DE000HLB3ZY6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 0.001 %XFRA DE000HLB31D4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04G/19 0.001 %ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.900 EUR14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.046 EURELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF 4.867 EURELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 4.100 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EUR2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 0.202 EURP31Q XFRA CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC. 0.010 EUREOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.046 EURNFPH XFRA TH0083B10Z10 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.051 EUR