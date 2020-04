FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.101 EURWC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.633 EURVWSA XFRA US9254581013 VESTAS WIND ADR 1/3/DK 1 0.353 EURTTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.175 EUR8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.230 EURM2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.920 EUR98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.690 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.092 EURBNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.212 EURQFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.414 EURAIY XFRA US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. 0.377 EURABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.331 EURNVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.051 EURIHCB XFRA NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 0.699 EURD3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.014 EURXFRA DE000HLB4EN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/17 0.001 %EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.380 EUREFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.210 EUREL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.150 EUREL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.050 EUREL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.130 EUREL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.070 EUREL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.270 EUREL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.240 EUREL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.210 EUREL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.140 EUREL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.090 EUREL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.150 EUREL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.250 EUREL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.260 EUREL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.220 EUREL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.170 EUREL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.190 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.230 EURIHJ XFRA CH0028200837 VZ HOLDING AG NA. SF -,25 4.830 EUR