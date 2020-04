FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G2V1 XFRA CA36315W2022 GALANTAS GOLD CORP.

NIB1 XFRA US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/4

TEN XFRA CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10

I7C XFRA AU000000HOG6 HAWKLEY OIL + GAS LTD

2DD XFRA CA2376321048 DATA DEPOSIT BOX INC.

PPB XFRA IE00BWT6H894 FLUTTER ENTMT PLC EO-,09

VSO XFRA SE0001057910 SOTKAMO SILVER AB NAM.

NGF XFRA AU0000064164 BLOSSOMVALE HLDGS LTD

5E8 XFRA AU000000PSC9 PROSPECT RESOURCES LTD

