Die Private-Equity-Industrie wird immer größer, der Hunger nach frischem Personal ist groß. Am liebsten bedienen sich die Finanzinvestoren dafür bei Investmentbanken. "M&A-Investmentbanker sind immer noch am begehrtesten, aber Private Equity fragt auch andere Profile stark nach", berichtet die auf Private Equity spezialisierte Headhunterin Daniela Braemisch. Bei welcher Art von Private-Equity-Fonds Investmentbanker gerade besonders hoch im Kurs stehen und wie suchende PE-Häuser sich bei den besten Talenten in die Pole Position bringen können - die Antworten heute hier bei FINANCE-TV .