PantaSounds und Airforce1/Universal Music vereinbaren langfristige Zusammenarbeit für Matthias Schweighöfers musikalische Aktivitäten - Neues Album bereits für Sommer 2020 geplantDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Vereinbarung PantaSounds und Airforce1/Universal Music vereinbaren langfristige Zusammenarbeit für Matthias Schweighöfers musikalische Aktivitäten - Neues Album bereits für Sommer 2020 geplant09.04.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PantaSounds und Airforce1/Universal Music vereinbaren langfristige Zusammenarbeit für Matthias Schweighöfers musikalische Aktivitäten - Neues Album bereits für Sommer 2020 geplantMünchen, 09. April 2020. PantaSounds, Musiklabel und Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), hat einen langfristigen Lizenzvertrag mit dem Major-Label Universal Music Deutschland abgeschlossen. Kern der Vereinbarung sind dabei die musikalischen Aktivitäten von Matthias Schweighöfer. Aktuell im Fokus steht das neue Album HOBBY, für dessen Veröffentlichung und Vermarktung Airforce1 Records als Joint Venture mit Universal Music verantwortlich zeichnet."Gemeinsam werden wir das volle künstlerische Potenzial von Matthias in dieser Partnerschaft zur Entfaltung bringen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Lars Ingwersen, Geschäftsführer von PantaSounds.Noch in diesem Sommer erscheint Matthias Schweighöfers zweites Studioalbum; die erste Single-Auskopplung erfolgt bereits am 10. April 2020 mit dem Titel ZEIT. Dazu entstand in Los Angeles ein emotionales Video. Weitere Single-Veröffentlichungen werden im Laufe des Jahres folgen, begleitet von einem umfangreichen Marketing- und Promotion Set-up.Bei seinem Debütalbum LACHEN WEINEN TANZEN überzeugte der Schauspieler, Regisseur und Produzent mit zwei Top-10-Platzierungen in Deutschland und Österreich sowie Platz 19 in den Schweizer Albumcharts. Insgesamt verzeichnete LACHEN WEINEN TANZEN mehr als 38 Millionen Streams.Für das neue Album HOBBY beschreitet Matthias Schweighöfer nun neue Wege und erweitert seine musikalische Bandbreite mit urbanen Beats und atmosphärischen Sounds noch einmal deutlich. Eine Tour zum Album ist für das Jahr 2021 geplant."Die kreative Zusammenarbeit mit Matthias und seinem Produzenten Nisse macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin überzeugt, dass gerade ein großartiges und sehr persönliches Album entsteht, das ihn als Künstler auf das nächste Level katapultieren wird", sagt Joe Chialo, Managing Director von Airforce1 Records und Senior Vice President Universal Music Central Europe and Africa.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com