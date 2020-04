TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag die positiven Vorzeichen, nachdem die US-Aktienmärkte am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen haben. Getragen wurde der Anstieg an der Wall Street von Hoffnungen, dass die USA die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie früher als erwartet aufheben und so der Wirtschaft die baldige Rückkehr zur Normalität ermöglichen könnten.

In Asien berichten Händler vielerorts von vergleichsweise zurückhaltendem Handel vor dem Osterwochenende. Am Karfreitag bleiben die Börsen in Australien und Hongkong, aber auch in den USA und vielen europäischen Ländern geschlossen. Und auch am Ostermontag ruht der Handel noch an vielen Aktienmärkten.

In Schanghai geht es mit den Kursen am Donnerstag um 0,3 Prozent aufwärts. China will kleineren und mittleren Banken die Kapitalaufnahme am Markt erleichtern, damit diese in der Coronavirus-Krise verstärkt kleinere Unternehmen unterstützen können, wie der Finanzstabilitätsausschuss des Staatsrats mitteilte. Gleichzeitig sollen die Anstrengungen zur Bekämpfung von Betrug am Kapitalmarkt verstärkt werden. Der Ausschuss sprach auch davon, dass China als Folge der Pandemie große Schwierigkeiten zu überwinden habe und dass die chinesische Regierung deshalb in diesem Jahr ihre Geldpolitik flexibler gestalten wolle. Der Hang-Seng-Index legt in Hongkong um 0,7 Prozent zu. An der rohstofflastigen Börse in Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 2,2 Prozent, gestützt von steigenden Ölpreisen.

Der Kospi in Seoul verringert anfänglich deutlichere Gewinne und liegt noch 1,2 Prozent im Plus, nachdem die südkoreanische Zentralbank den Leitzins unverändert bei 0,75 Prozent belassen hat.

Die Tokioter Börse zeigt sich gegen die regionale Tendenz leichter, hatte aber am Mittwoch kräftig zugelegt. Der Nikkei-225-Index verliert 0,7 Prozent auf 19.218 Punkte. Hier werden Gewinne in den am Vortag sehr gefragten Pharma- und Elektronikaktien mitgenommen.

Hoffnung auf Förderkürzungen beflügelt Ölpreis und Branchenaktien

Die Ölpreise ziehen an, obwohl die USA am Vortag kräftig gestiegene Ölvorräte gemeldet haben. Am Ölmarkt richten die Akteure ihre Blicke allerdings schon auf das Opec+-Treffen am Donnerstag, auf dem über Förderkürzungen verhandelt werden soll. Das Barrel der global gehandelten Sorte Brent verteuert sich um 0,7 Prozent auf 33,07 Dollar. Die US-Sorte WTI legt um 3,0 Prozent auf 25,84 Dollar zu.

Im Gefolge des Ölpreises steigen die Kurse von Branchenunternehmen. In Sydney gewinnen Oil Search 6,2 Prozent und Woodside Petroleum 2,8 Prozent. Inpex und Japan Petroleum Exploration in Tokio verbessern sich um 1,5 und 2,7 Prozent. CNOOC und Sinopec legen in Hongkong um 1,9 und 0,7 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.321,00 +2,19% -20,39% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.218,39 -0,70% -18,19% 08:00 Kospi (Seoul) 1.827,95 +1,15% -16,82% 08:00 Schanghai-Comp. 2.823,27 +0,28% -7,44% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.137,45 +0,70% -15,02% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.578,48 +1,54% -21,20% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.368,41 +0,52% -14,31% 11_00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0863 +0,1% 1,0857 1,0853 -3,1% EUR/JPY 118,37 +0,2% 118,17 118,11 -2,9% EUR/GBP 0,8773 +0,2% 0,8757 0,8820 +3,7% GBP/USD 1,2385 -0,1% 1,2395 1,2307 -6,6% USD/JPY 108,96 +0,1% 108,84 108,82 +0,2% USD/KRW 1216,71 +0,1% 1215,76 1219,65 +5,3% USD/CNY 7,0653 -0,0% 7,0660 7,0604 +1,5% USD/CNH 7,0768 +0,1% 7,0678 7,0729 +1,6% USD/HKD 7,7539 +0,0% 7,7520 7,7523 -0,5% AUD/USD 0,6227 -0,1% 0,6234 0,6137 -11,1% NZD/USD 0,6015 +0,1% 0,6008 0,5949 -10,6% Bitcoin BTC/USD 7.297,26 -0,4% 7.327,51 7.313,26 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,84 25,09 +3,0% 0,75 -56,9% Brent/ICE 33,07 32,84 +0,7% 0,23 -48,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,29 1.646,50 +0,1% +1,79 +8,6% Silber (Spot) 15,05 15,10 -0,3% -0,05 -15,7% Platin (Spot) 734,45 736,25 -0,2% -1,80 -23,9% Kupfer-Future 2,27 2,26 +0,6% +0,01 -19,0% ===

